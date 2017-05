Reghecampf: Nu am ce sa-mi reprosez deocamdata/ Arbitrul m-a injurat ca la usa cortului

"Noi am controlat jocul, ei au incercat sa joace doar pe Nemec. Ce pot sa le spun jucatorilor? Putina concentrare, mai ales in ultimul minut. William de Amorim nu trebuia sa faca acea alunecare (n.r. la Romera, la al doilea penalty) pentru ca avea dublaj. Va fi un final de campionat cu meciuri interesante. Ca echipa suntem mult mai puternici decat ceilalti, doar ca ratam foarte mult. Atmosfera a fost foarte buna. Speram sa avem la fel de multi suporteri si la meciurile urmatoare. Deocamdata n-am ce sa-mi reprosez", a declarat antrenorul FCSB-ului Laurentiu Reghecampf, potrivit gsp.ro Reghecampf a fost eliminat pentru proteste in ultimele minute ale partidei si il acuza pe asistentul Sovre ca l-a înjurat "ca la ușa cortului".