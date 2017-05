Liga I Dinamo a invins FCSB, scor 2-1, cu gol din penalti in minutul 90+6/ Viitorul devine principala favorita la titlu

Formatia Dinamo conduce cu scorul de 2-1, echipa FCSB, dupa ce Sergiu Hanca a marcat din penalti in minutul 90+6. Dinamo a deschis scorul tot prin Sergiu Hanca, care a transformat o lovitura de la 11 metri in minutul 34. FCSB a egalat prin Pleasca, in minutul 53.

Partida a fost marcata de numeroase incidente, inceputul fiind amanat cu 10 minute din cauza rolelor de hartie aruncate de suporterii dinamovisti in teren, antrenorul Reghecampf a fost eliminat pentru proteste in final, iar suporterii dinamovisti au invadat terenul dupa fluierul de final.

Prin aceasta victorie Dinamo se apropie la 2 puncte de Viitorul si FCSB, iar lupta pentru titlu este deschisa.

Reghecampf: Noi am controlat jocul, ei au incercat sa joace doar pe Nemec. Ce pot sa le spun jucatorilor? Putina concentrare, mai ales in ultimul minut. William de Amorim nu trebuia sa faca acea alunecare (n.r. la Romera, la al doilea penalty) pentru ca avea dublaj. Va fi un final de campionat cu meciuri interesante. Ca echipa suntem mult mai puternici decat ceilalti, doar ca ratam foarte mult. Atmosfera a fost foarte buna. Speram sa avem la fel de multi suporteri si la meciurile urmatoare. Deocamdata n-am ce sa-mi reprosez (gsp.ro)



Danut Lupu: Ma bucur ca am reusit sa castigam in ultimele minute. Eu am spus la inceput ca putem lua acest campionat, cu putina sansa putem. De ce sa nu sper? Daca vom castiga cu CFR cu 2-1 si toate echipele gazda castiga, vom lua campionatul. Ma bucur pentru jucatori si pentru Contra, imi doresc sa ramana in continuare (news.ro.)