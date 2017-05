Liga 1: Dinamo vs FCSB (de la ora 20:30)/ Derbiul marilor orgolii

Meciuri in Liga 1: 139. Victorii FCSB - 42, Victorii Dinamo - 47, Remize - 50. Golaveraj: 188 vs 184.

Meciuri in Cupa Romaniei: 26. Victorii FCSB - 15, Victorii Dinamo - 8, Remize - 3. Golaveraj: 50 vs 40.

Meciuri in Supercupa Romaniei: 2. Victorii FCSB - 1, Victorii Dinamo - 1, Golaveraj: 4 vs 4.

Meciuri in Cupa Ligii: 2. Victorii Dinamo - 2. Golaveraj: 2 vs 7.

In toate competitiile: 169. Victorii FCSB - 58, Victorii Dinamo - 58, Remize - 53. Golaveraj: 244 vs 235.

Dinamo are un singur esec in ultimele 10 meciuri jucate in Liga 1: 1-2 cu FCSB, in play-off. In plus, "cainii" nu au pierdut niciun meci acasa in 2017.Echipa pregatita de Laurentiu Reghecampf a pierdut un singur meci in ultimele 13 jucate in Liga 1: 1-3 cu FC Viitorul.Dupa 7 etape disputate in play-off, "ros-albastrii" se afla pe primul loc in clasament, la egalitate de puncte cu FC Viitorul, ocupanta pozitiei secunde. Dinamo ocupa locul 3, cu 33 de puncte. Trupa lui Cosmin Contra e la 5 puncte distanta de FCSB si FC Viitorul, ultima avand un joc in plus disputat (3-2 cu Astra Giurgiu."Va fi un meci important, un derby, eu astept sa vad continuitate in jocul echipei, daruire, sacrificiu. Imi doresc ca echipa sa evolueze la fel de bine ca in ultimele patru meciuri, sa isi doreasca mult sa castige.Vom intalni o echipa in forma buna, o echipa care-si doreste enorm titlul. Noi nu ne dorim altceva decat sa ne prezentam bine si sa facem fericitii fanii, dar si pe noi!" -"Eu cred ca trebuie sa fim atenti la tot ceea ce inseamna Dinamo si tot ceea ce vor alcatui ei. Saptamana asta, toti jucatorii s-au prezentat foarte bine la antrenamente si asta e un motiv de bucurie, pentru ca avem tot lotul valid si avem de unde alege. Ne hotaram pana maine, nu stiu daca vor fi surprize. In mare, echipa noastra se stie, pentru ca echipa s-a stabilizat. La fel si la ei.Stim calitatile pe care le are Nemec, stim ce trebuie sa facem. Jocul lui Dinamo nu sta doar in faptul ca Nemec are un joc aerian foarte bun. Dinamo, in ultima perioada, nu a mai uzat de mingile lungi si a inceput sa joace fotbal, face pressing.S-a mai schimbat si tactica lor. La fel ca noi, si ei incearca sa conduca jocul, sa aiba cat mai multe ocazii, au multa energie, entuziasm"-Cerniauskas - Romera, Nedelcearu, Dielna, St. Filip - Hanca, Nistor, Mahlangu - Rivaldinho, Nemec, Palic.Fl. Nita - Pleasca, Balasa, Moke, Momcilovic - Pintilii, Ov. Popescu - Enache, Boldrin, Fl. Tanase - Alibec.Partida va fi condusa la centru de arbitrul Ovidiu Hategan.Liga 1, play-off: FCSB - Dinamo 2-1, 2 aprilie 2017Cupa Ligii: Steaua - Dinamo 1-3, 1 martie 2017Cupa Ligii: Dinamo - Steaua 4-1, 22 decembrie 2016Liga 1: Dinamo - Steaua 3-1, 30 noiembrie 2016Liga 1: Steaua - Dinamo 1-1, 20 august 2016Cupa Romaniei: Steaua - Dinamo 2-2, 20 aprilie 2016Liga 1: Steaua - Dinamo 1-1, 10 aprilie 2016Liga 1: Dinamo - Steaua 1-1, 6 martie 2016Cupa Romaniei: Dinamo - Steaua 0-0, 3 martie 2016Liga 1: Dinamo - Steaua 3-1, 22 noiembrie 2015.12 iunie 1985, Cupa Romaniei: Steaua - Dinamo 5-04 aprilie 1998, in Liga 1: Steaua-Dinamo 5-0Dinamo: 6 (intre 25 Octombrie 1970 si 10 Iunie 1973)Steaua: 19 meciuri (intre 19 aprilie 1999 si 22 aprilie 2000)9 antrenori au condus ambele echipe pe banca tehnica: Coloman Braun-Bogdan, Constantin Cernaianu, Florin Halagian, Traian Ionescu, Angelo Niculescu, Valentin Stanescu, Colea Valcov, Walter Zenga, Mihai Stoichita.Sursa foto: captura soccerstand.com