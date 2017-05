Dick Advocaat va fi numit selectioner al Olandei

Advocaat va fi numit dupa ce Louis van Gaal, Ronald Koeman, Frank de Boer, Henk ten Cate si Roger Schmidt au refuzat sa preia aceasta functie.In varsta de 69 de ani, Advocaat il va avea ca secund pe Ruud Gullit.Dick Advocaat a mai condus reprezentativa Olandei in 1992-1994 si 2002-2004.Tehnicianul olandez mai are contract cu Fenerbahce Istanbul pana la 1 iunie, dar ar putea fi prezent pe banca tehnica a Olandei la meciul amical cu Maroc, din 31 mai.Advocaat il va inlocui in functie pe Danny Blind, demis la sfarsitul lunii martie, dupa ce Olanda a fost invinsa de Bulgaria, scor 2-0, in preliminariile Cupei Mondiale din 2018. Dupa disputarea a cinci etape din grupa A a preliminariilor CM-2018, Olanda se afla pe locul patru, cu sapte puncte, dupa Franta (13 puncte), Suedia (10 puncte) si Bulgaria (9 puncte).