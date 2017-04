VIDEO AS Roma - Lazio 1-3/ Lectia tactica a lui Simone Inzaghi

Stefan Radu (Lazio) si Bogdan Lobont (AS Roma) au fost doar rezerve la cele doua formatii care s-au duelat pe "Stadio Olimpico".Golurile invingatorilor au fost marcate de Keita '12, '85 si Basta '50. Pentru AS Roma a inscris De Rossi, in minutul 45, din penalti. In prelungiri ('90+3), de la AS Roma a fost eliminat Rudiger.In urma acestui rezultat, AS Roma ramane cu 75 de puncte (pe locul doi), in timp ce Lazio acumuleaza 67 si se situeaza pe patru.