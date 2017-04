Liga 2: Juventus Bucuresti a promovat in Liga 1

Singurul gol al meciului de la Calarasi a fost inscris de Stefan Mardare in minutul 31. Andor, de la oaspeti, a vazut cartonasul rosu in al treilea minut de prelungire. UTA Batrana Doamna venea dupa o serie de trei victorii.Tot duminica, Juventus Bucuresti a invins-o acasa pe CS Balotesti cu scorul de 3-1 (1-1). Invinsa in precedentele doua etape, Juventus a inceput mai slab si duminica si a fost condusa dupa golul lui Valentin Andrei din minutul 29. Florin Cazan a reusit apoi dubla, in minutele 34 si 62, iar Bogdan Marciuc a inscris in propria poarta in minutul 78.Juventus nu mai poate fi ajunsa de ocupanta locului 3, UTA Batrana Doamna, astfel incat echipa bucuresteana si-a asigurat promovarea in Liga I.SambataCS Mioveni - CS Metalul Resita 5-1CS Afumati - FC Chindia Targoviste 2-1CS FC Olimpia 2010 Satu Mare - ACS ASU Politehnica Timisoara 1-1DuminicaSC Juventus Bucuresti - CS Balotesti 3-1AFC Dunarea 2005 Calarasi - ACS UTA Batrana Doamna Arad 1-0Marti are loc intalnirea FC Brasov - ACS Dacia Unirea Braila.In clasament, pe primul loc se afla Juventus Bucuresti, cu 69 puncte (29 jocuri), urmata de ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, 57 puncte (28 j), UTA Batrana Doamna Arad, 56 p (29 j), CS Mioveni, 54 p (29 j), FC Brasov, 53 p (28 j), Chindia Targoviste, 50 p (28 j) etc.