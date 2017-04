VIDEO AS Monaco, a opta victorie consecutiva in Ligue 1 (3-1 cu Toulouse)

AS Monaco, inca un succes in Ligue 1

Au marcat Glik '49, Mbappe '64 si Lemar '75 pentru gazde si Toivonen '46 pentru oaspeti.Guingamp - Saint-Etienne 0-2Metz - Nancy 2-1Montpellier - OSC Lille 0-3Nantes - Lorient 1-0Bastia - Rennes 1-0Caen vs Marseille, Dijon vs Bordeaux si Nice vs PSG au loc duminica.1 AS Monaco 83 puncte2 PSG 803 Nice 744 Lyon 575 Bordeaux 556 Marseille 52 etc