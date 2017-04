L'Equipe: Pep Guardiola, cel mai bun antrenor din lume - Mircea Lucescu ocupa locul 35 in acest clasament

Guardiola s-a facut remarcat la FC Barcelona, formatie pe care a antrenat-o in perioada 2008-2012 si cu care a cucerit in total 14 trofee, intre care trei titluri de campion al Spaniei si doua Ligi ale Campionilor. El a plecat apoi la Bayern Munchen, cu care a devenit, de asemenea, triplu campion in Bundesliga si a castigat Cupa Mondiala a cluburilor, iar din 2016 o antreneaza pe Manchester United.Tehnicianul catalan il devanseaza in topul L'Equipe pe italianul Antonio Conte, triplu campion al Italiei cu Juventus Torino si actualul lider al campionatului Angliei cu Chelsea Londra.Pozitia a treia este ocupata de argentinianul Diego Simeone, castigator al Europa League si dublu finalist al Ligii Campionilor cu Atletico Madrid.Intre primii cinci antrenori ai lumii se mai numara italianul Carlo Ancelotti si portughezul Jose Mourinho, actualii tehnicieni ai formatiilor Bayern Munchen, respectiv Manchester United.Mircea Lucescu, care pregateste in acest sezon echipa rusa Zenit Sankt-Petersburg, este singurul antrenor roman prezent in acest clasament, gratie succeselor inregistrate in cei 12 ani petrecuti la carma formatiei Sahtior Donetk (2004-2016) cu care a cucerit 8 titluri de campion al Ucrainei, precum si Cupa UEFA, in 2009.Mircea Lucescu ocupa locul 35, inaintea unor tehnicieni precum Manuel Pellegrini, Louis van Gaal, Jorge Jesus, Felipe Scolari sau Giovanni Trapattoni.Clasamentul a fost intocmit in urma votului a 33 de jurnalisti sportivi de la ziarul L'Equipe. Primii 30 de antrenori in viziunea fiecarui jurnalist a primit de la 30, pentru primul clasat, la un punct, pentru ultimul clasat.Iata clasamentul rezultat in urma votului de la ziarul L'Equipe:1. Pep Gaurdiola (Spania/Manchester City) 904 puncte2. Antonio Conte (Italia/Chelsea) 8803. Diego Simeone (Argentin/Atletico Madrid) 8794. Carlo Ancelotti (Italia/Bayern Munchen) 8655. Jose Mourinho (Portugalia/Manchester United) 7526. Massimiliano Allegri (Italia/Juventus Torino) 7187. Joachim Loew (Germania/nationala germana) 7168. Zinedine Zidane (Spania/Real Madrid) 6329. Leonardo Jardim (Portugalia/Monaco) 62910. Jurgen Klopp (Germania/Liverpool) 598....13. Luis Enrique (Spania/Barcelona) 49714. Jorge Sampaoli (Argntina/FC Sevilla) 461...18. Claudio Ranieri (Italia) 390...35. Mircea Lucescu (Romania/Zenit Sankt Petersburg) 75