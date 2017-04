Lewis Hamilton spune ca il inspira mesajul postat de Serena Williams dupa comentariul discriminatoriu al lui Nastase

Pilotul de Formula 1 Lewis Hamilton a declarat, joi, ca il inspira mesajul pe care Serena Williams l-a scris pe Instagram dupa comentariul discriminatoriu facut de Ilie Nastase la adresa ei. Hamilton spune ca este total de acord cu ce a scris Williams, "o femeie de culoare puternica si independenta", informeaza news.ro care citeaza The Guardian."Sunt total de acord cu afirmatiile ei. Cred ca a fost frumos ceea ce a scris ea, fiind o femeie de culoare puternica si independenta. Cred ca este formidabila. Este nu doar unul din cei mai importanti oameni pe care ii cunosc, ci si un lider innascut, astfel ca decat sa reactionez negativ, sa citesc ceea ce a scris ea ma inspira si sper sa ii inspire si pe altii", a spus Hamilton, care a redistribuit pe Instagram mesajul de luni al Serenei Williams.Serena Williams, locul 1 mondial la tenis, s-a declarat dezamagita, luni, de comentariile rasiste facute de Ilie Nastase despre ea si despre copilul ei nenascut."Ma dezamageste sa aflu ca traim intr-o societate in care oameni ca Ilie Nastase pot face astfel de comentarii rasiste la adresa mea si a copilului meu nenascut si comentarii sexiste impotriva colegelor mele. Am spus-o o data si o voi spune din nou, lumea a ajuns atat de departe, dar totusi mai are mult de parcurs. Da, am depasit atat de multe bariere, dar sunt inca multe inainte. Aceasta sau oricare alta nu ma va opri in a pune iubire, lumina si pozitivitate in tot ceea ce fac. Voi continua sa iau atitudine si sa ma ridic pentru ceea ce este drept. Multumesc cu umilinta ITF pentru atentia pe care o acorda tuturor faptelor din acest caz. Ei vor avea sprijinul meu total", a postat, luni, Serena Williams, pe contul ei de Instagram.In mesajul ei, Williams a inclus cateva versuri din poezia "Totusi ma ridic" (Still I Rise) a luptatoarei americane pentru drepturile civile Maya Angelou: "Nu mi-e frica, spre deosebire de tine. Vezi, nu sunt o lasa. "Federatia Internationala de Tenis (ITF) a deschis o ancheta dupa un comentariu al capitanului nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, Ilie Nastase, despre copilul nenascut al Serenei Williams.La conferinta de presa de vineri, dinaintea partidei Romania - Marea Britanie din Fed Cup, in timp ce Simona Halep raspundea in engleza unor intrebari referitoare la faptul ca Serena Williams este insarcinata, Ilie Nastase s-a adresat in limba romana unui membru al echipei: "Sa vedem ce culoare are. Ciocolata cu lapte?".Williams a anuntat, saptamana trecuta, ca este insarcinata in 20 de sapatamani. Ea este logodita si urmeaza sa se casatoreasca cu Alexis Ohanian, co-fondatorul retelei de socializare Reddit.