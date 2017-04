Liga 1: Echipele au respins propunerea FRF ca 5 procente din drepturile TV sa fie cedate gruparilor din Liga a II-a si a III-a

Presedintele clubului Astra Giurgiu, Danut Coman, a declarat la finalul sedintei ca nimeni nu ar fi de acord sa cedeze altcuiva un procent din salariu. "Nu am fost cu propunerea privind cedarea a 5% din drepturile TV, ramane sa vedem ce se mai intampla. S-au discutat mai multe aspecte referitor la aceasta propunere a FRF, dar nu vreau sa intru in polemica. Nu am fost de acord, cine poate sa fie de acord sa dea 5% din salariului lui altcuiva? Fiecare club are propria pepiniera, la fel o facem si noi. Avem si echipa a doua in care investim. Nu luam jucatori doar din ligile inferioare", a spus oficialul gruparii giurgiuvene.Intrebat daca aceasta propunere este una electorala facuta de Razvan Burleanu pentru a-si atrage voturile cluburilor din ligile inferioare la alegerile pentru presedintia FRF de anul viitor, Coman a raspuns: "Ma intereseaza mai putin daca este asa sau nu. Nu vreau sa intru in polemica cu nimeni, nici la LPF, nici la FRF".Adunarea Generala a LPF nu a luat inca o hotarare privind startul editiei 2017-2018, dar cluburile considera ca in mod normal Liga I ar trebui sa inceapa la 15-16 iulie. "Nu s-a stabilit data inceperii noului sezon. Am ramas la parerea ca cel mai bine ar fi sa se inceapa pe 15-16 iulie 2017, asa cum e normal, pentru ca finala Cupei Romaniei se joaca pe 27 mai si trebuie sa tinem cont ca jucatorii au nevoie de cateva zile de vacanta. Sa se inceapa pe 1-2 iulie ar fi ceva ingrozitor pentru intreg fotbalul romanesc", a adaugat Danut Coman.