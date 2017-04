VIDEO Barcelona - Osasuna 7-1/ Catalanii au facut instructie cu ultima clasata

Lionel Messi (12',61'), Andre Gomes (30', 57') si Francisco Alcacer (64', 86') au reusit cate o dubla. Javier Mascherano a marcat din penalti in minutul 67, el reusind primul gol in tricoul catalanilor.Pentru Osasuna a punctat Roberto Torres in minutul 48.Barcelona e lider in La Liga, cu 78 de puncte, la egalitate de puncte cu Real Madrid, care are o partida in minus. Osasuna ramane ultima in clasament, cu doar 18 puncte.Deportivo La Coruna - Real Madrid 2-6Leganes - Las Palmas 3-0Valencia - Real Sociedad 2-3Barcelona - Osasuna 7-1Meciurile Deportivo Alaves - Eibar, FC Sevilla - Celta Vigo si Athletic Bilbao - Betis Sevilla vor avea loc joi.1. Barcelona 782. Real Madrid 78 (- un joc)3. Atletico Madrid 684. Sevilla 65 (- un joc)5. Villarreal 60 etc.