​VIDEO Deportivo La Coruna - Real Madrid 2-6/ Recital de goluri pe "El Riazor" - Florin Andone, gol si pasa de gol pentru gazde

Florin Andone, care a fost integralist la gazde, a inscris in minutul 34 si a centrat la golul lui Joselu (83). Real Madrid a inceput in forta, marcand din primul minut prin Alvaro Morata.Pentru echipa lui Zinedine Zidane au mai inscris James Rodriguez (14, 67), Lucas Vazquez (44), Isco (77) si Casemiro (87).Real Madrid se afla pe locul doi in clasament, cu 78 de puncte, la egalitate cu Barcelona, dar cu golaveraj mai slab. "Galacticii" au si o partida mai putin disputata. Deportivo La Coruna ocupa locul 16, cu 31 de puncte.Deportivo La Coruna - Real Madrid 2-6Leganes - Las Palmas 3-0Valencia - Real Sociedad 2-3Barcelona - Osasuna 7-1Meciurile Deportivo Alaves - Eibar, FC Sevilla - Celta Vigo si Athletic Bilbao - Betis Sevilla vor avea loc joi.1. Barcelona 782. Real Madrid 78 (- un joc)3. Atletico Madrid 684. Sevilla 65 (- un joc)5. Villarreal 60 etc.