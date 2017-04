Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a anuntat, miercuri, ca arbitrajul video va fi utilizat la Cupa Mondiala din 2018, din Rusia, informeaza Le Figaro.

"Vom utiliza arbitrajul video la Cupa Mondiala din Rusia in 2018 pentru ca pana in prezent am avut reactii pozitive", a declarat Infantino.

FIFA a folosit arbitrajul video in premiera in competitiile organizate de FIFA, la Campionatul Mondial al cluburilor din decembrie 2016, din Japonia.