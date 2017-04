FC Barcelona a invins Osasuna, scor 7-1; Mascherano la primul gol pentru catalani

Formatia FC Barcelona a invins Osasuna Pamplona, scor 7-1, intr-un meci din etapa a XXXIV-a a camponatului spaniol. Messi, Gomez si Alcacer au marcat de cate doua ori, iar Javier Mascherano a reusit primul gol pentru catalani, potrivit news.ro.Lionel Messi a marcat in minutele 12 si 61, Andre Gomes a punctat in minutele 30 si 57, iar Francisco Alcacer in minutele 64 si 86.Javier Mascherano a marcat din penalti in minutul 67, el reusind primul gol la FC Barcelona dupa 319 meciuri.Pentru Osasuna a punctat Roberto Torres in minutul 48.Partidele Leganes - Las Palmas, FC Valencia - Real Sociedad si Deportivo La Coruna - Real Madrid se vor disputa tot miercuri, iar meciurile Deportivo Alaves - Eibar, FC Sevilla - Celta Vigo si Athletic Bilbao - Betis Sevilla vor avea loc joi.