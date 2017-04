​VIDEO Pescara vs AS Roma 1-4/ Echipa lui Spalletti si-a marit avansul fata de Napoli

Golurile invingatorilor au fost marcate de Strootman '44, Nainggolan '45 si Salah '48, '60. Benali a punctat pentru Pescara, in minutul 83.Alexandru Mitrita a fost rezerva la gazde, la fel ca Bogdan Lobont la oaspeti.Cu cinci etape inainte de finalul sezonului, AS Roma se afla pe locul doi in clasament, cu 75 de puncte, la opt lungimi distanta de liderul Juventus Torino. Pescara ocupa ultimul loc (14 puncte) si va retrograda in Serie B.Fiorentina - Inter 5-4Atalanta - Bologna 3-2Juventus - Genoa 4-0AC Milan - Empoli 1-2Chievo - Torino 1-3Lazio - Palermo 6-2Sampdoria - Crotone1-2Udinese - Cagliari 2-1Sassuolo - Napoli 2-2Pescara - AS Roma 1-41. Juventus 83 puncte2. AS Roma 753. Napoli 714. Lazio 645. Atalanta 636. AC Milan 587. Inter 56 etc.