Hagi: Am fost lovit cu o moneda, dar nu puteam sa cad pe jos, sa fac circ. In tara asta s-a dus respectul

"Am fost lovit cu o moneda, dar nu puteam sa cad pe jos, sa fac circ. In tara asta s-a dus respectul, s-a dus educatia. E greu sa comentezi astfel de lucruri", a declarat Gica Hagi, una din legendele Stelei, la finalul meciului FCSB-Viitorul, scor 1-1, potrivit gsp.ro "Steaua a fost mai buna ca noi, noi a trebuit sa suferim. Aceste meciuri sunt cele din care invatam, noi crestem. Noi nu stiam sa traim astfel de meciuri pana acum. Am avut momente bune, dar experienta a fost de partea lor. Ramanem cu lupta, am luptat pana la sfarsit. Se joaca in continuare totul, noi invatam de la fiecare meci, vrem sa dam maximum in fiecare partida. Ramniceanu a prins o zi enorma, probabil daca nu era el, am fi pierdut aceasta disputa", a mai declarat patronul FC Viitorul.