Liga I FCSB si FC Viitorul au remizat, scor 1-1/ Trupa lui Reghe rateaza un moment important

Formatia FCSB a terminat la egalitate, scor 1-1 (1-0), partida disputata luni seara, pe Arena Nationala, in compania echipei FC Viitorul, in etapa a saptea a play-off-ului Ligii I, potrivit news.ro.Au marcat Pintilii '40 pentru gazde si Tucudean '73 pentru oaspeti.

1-0: Boldrin centreaza si Pintilii inscrie cu capul, din plonjon.

1-1: Tucudean primeste o centrare de pe partea stanga si inscrie din sapte metri, pe centrul portii.

Alibec si Ovidiu Popescu au ratat ocazii importante in minutele 14 si 49, cand au trimis mingea in bara.

In minutul 82, Gnohere a a trimis mingea in poarta aparata de Rimniceanu, dar golul a fost anulat pentru ofsaid.

Gica Hagi: "Steaua a fost mai buna ca noi, noi a trebuit sa suferim. Aceste meciuri sunt cele din care invatam, noi crestem. Noi nu stiam sa traim astfel de meciuri pana acum. Am avut momente bune, dar experienta a fost de partea lor. Ramanem cu lupta, am luptat pana la sfarsit. Se joaca in continuare totul, noi invatam de la fiecare meci, vrem sa dam maximum in fiecare partida. Ramniceanu a prins o zi enorma, probabil daca nu era el, am fi pierdut aceasta disputa. (gsp.ro)



George Becali: "Nu ai ce sa faci, ce poti sa comentezi la meciul asta? Un singur sut pe poarta si gol. Am avut doua bare, singuri cu poarta de patru ori, trebuia sa fie 5-0 si s-a terminat 1-1. Cand un meci trebuie sa fie 5-0 si se termina 1-1 mai ai cuvinte? Suntem campioni, nu mai avem treaba. Ei nu pot castiga. Noi suntem acum la cinci puncte de Dinamo si la trei puncte de Viitorul si parerea mea este ca Viitorul e o echipa obosita".

FCSB: Nita - Pleasca (Tamas '81), Balasa, Moke, Momcilovici - Pintilii, Ov. Popescu (Gnohere '76) - Enache (De Amorim '60), Boldrin, Tanase - Alibec. Antrenor: Laurentiu Reghecampf.

FC Viitorul: Rimniceanu - Hodorogea, Taru, Boli, Cr. Ganea - Benzar, N. Rosu, Vina - Purece (Casap '55), Chitu (Tucudean '70), Fl. Coman (Morar '70). Antrenor: Gheorghe Hagi.

Cartonase galbene: Moke '23, Enache '48, Pintilii '73, Gnohere '89 / Hodorogea '32, Cr. Ganea '41, N. Rosu '66, Benzar '73, Rimniceanu '90+3