Juve, inca o victorie in Serie A

Au marcat Munoz '17 (autogol), Dybala '18, Mandzukic '41 si Bonucci '64.AS Roma va juca cu Pescara luni, in ultima partida a etapei din Italia.1 Juventus 83 puncte2 AS Roma 72 (-1 joc)3 Napoli 714 Lazio 645 Atalanta 636 AC Milan 587 Inter 56 etc