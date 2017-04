Real Madrid vs Barcelona (de la ora 21:45)/ Duel de cinci stele pe "Santiago Bernabeu"

Meciuri in Primera Division: 173. Victorii Real - 72, Victorii Barcelona - 68, Remize - 33. Golaveraj: 281-274.

Meciuri in Cupa Regelui: 33. Victorii Real - 12, Victorii Barcelona - 14.

Meciuri in Supercupa Spaniei: 12. Victorii Real - 6, Victorii Barcelona - 4.

Meciuri in Champions League: 8. Victorii Real - 3, Victorii Barcelona - 2.

In toate competitiile: 233 de partide. Victorii Real - 93, Victorii Barcelona - 91, Remize - 49.

Toate meciurile (plus amicale): 265. Victorii Real - 97, Victorii Barcelona - 109, Remize - 59.

Inainte de "El Clasico", cele doua mari rivale vin cu un moral total diferit. Daca atmosfera din tabara gazdelor pare una linistita dupa ce au reusit calificarea in semifinalele Champions League, lucrurile se complica pentru catalani: au fost eliminati in sferturile Champions League si sunt obligati sa castige pe "Santiago Bernabeu" pentru a mai spera la titlu.Real Madrid vine dupa o partida epuizanta cu Bayern Munchen, echipa lui Zinedine Zidane avand nevoie de 120 de minute pentru a castiga in fata bavarezilor, in a doua mansa a sferturilor Champions League. In campionat, madrilenii sunt pe prima pozitie, cu trei puncte avans fata de Barcelona si cu un meci mai putin disputat.De partea cealalta, Barcelona traverseaza o perioada dificila. Nu a avut puterea sa revina in fata lui Juventus, dupa ce in partida tur a sferturilor Champions League fusese invinsa de trupa lui Massimiliano Allegri cu scorul 3-0. Disputa de pe "Camp Nou" s-a terminat 0-0 si catalanii au ratat calificarea in semifinalele competitiei. In campionat, in urma cu doua etape, echipa antrenata de Luis Enrique a pierdut neasteptat pe terenul celor de la Malaga, scor 2-0. O victorie ar fi adus-o pe Barca la egalitate de puncte cu Real Madrid.Barcelona si Real au incheiat la egalitate partida tur. Suarez a deschis scorul pentru Barcelona, dar Sergio Ramos s-a dovedit inca o data decisiv, egaland in minutul 90.1. Real Madrid 75 puncte (31 jocuri)2. Barcelona 72 (32 j)3. Atletico Madrid 68 (33)4. Sevilla 65 (33) etc.Real Madrid: Cristiano Ronaldo - 19 goluriBarcelona: Lionel Messi - 29 goluriReal Madrid: patru victorii si un egal(1-1 cu Atletico Madrid)Barcelona: doua victorii, doua infrangeri (0-2 cu Malaga si 0-3 cu Juventus) si o remiza (0-0 cu Juventus)Real Madrid:Pepe, Varane (accidentati)Barcelona: Neymar (suspendat), Rafinha, Vidal, Mathieu (accidentati)K. Navas - Carvajal, Nacho, Ramos, Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos - Isco, Benzema, C. Ronaldo. Antrenor: Zinedine Zidane.Ter Stegen - Mascherano, Pique, Umtiti - S. Roberto, Rakitic, Busquets, Iniesta, J. Alba - Messi, Suarez. Antrenor: Luis Enrique.Barcelona - Real Madrid 1-2, 21 aprilie 2012Barcelona - Real Madrid 2-2, 7 octombrie 2012Real Madrid - Barcelona 2-1, 2 martie 2013Barcelona - Real Madrid 2-1, 26 octombrie 2013Real Madrid - Barcelona 3-4, 23 martie 2014Real Madrid - Barcelona 3-1, 25 octombrie 2014Barcelona - Real Madrid 2-1, 22 martie 2015Real Madrid - Barcelona 0-4, 21 noiembrie 2015Barcelona - Real Madrid 1-2, 2 aprilie 2016Barcelona - Real Madrid 1-1, 3 decembrie 201613 iunie 1943, in Cupa Spaniei: Real Madrid - Barcelona 11-11 noiembrie 1913, meci amical: Barcelona - Real Madrid 7-0.FC Barcelona: 6 meciuri (intre 25 ianuarie 1948 si 15 ianuarie 1949).Real Madrid: 14 meciuri (intre 31 ianuarie 1931 si 3 februarie 1935).1. Lionel Messi (Barcelona) 21 de goluri2. Alfredo Di Stefano (Real Madrid) 183. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 16Manuel Sanchis (Real Madrid) - 43 de partideXavi Hernandez (Barcelona), Francisco Gento (Real Madrid) - cu cate 42 de partide.