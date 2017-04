VIDEO Fiorentina - Inter 5-4/ Spectacol pe "Artemio Franchi" - Tatarusanu a fost integralist la gazde

Golurile invingatorilor au fost marcate de Vecino '23, '64, Astori '62 si Babacar '70, '79. Pentru Inter a inscris Perisici '28 si Icardi '34, '88, '90+1.In minutul 52, Bernardeschi de la Fiorentina a ratat un penalti.Atalanta - Bologna 3-2Partidele Sassuolo - SSC Napoli, Udinese - Cagliari, Sampdoria Genova - FC Crotone, AC Milan - Empoli, Lazio Roma - US Palermo, Chievo Verona - FC Torino si Juventus Torino - Genoa vor avea loc duminica, iar intalnirea Pescara - AS Roma este programata luni.1. Juventus 80 puncte2. Roma 723. Napoli 704. Atalanta 63 (+ un joc)5. Lazio 616. AC Milan 587. Inter 56 (+ un joc)8. Fiorentina 55 (+ un joc) etc.