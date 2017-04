Liga 1, play-off: Astra Giurgiu - CFR Cluj 0-1/ Ciprian Deac a adus victoria ardelenilor

Deac a marcat in minutul 51, cu un sut de la marginea careului.Giurgiuvenii au cerut penalty in minutul 29, dupa ce Lovin a fost faultat in careu de Omrani, insa arbitrul a acordat cartonas galben pentru simulare.Dupa sapte etape disputate in play-off, Astra ramane cu o singura victorie.Astra Giurgiu: Iliev - Moise, Oros, Geraldo, Nicoara (Junior Morais '46) - Lovin, Boubacar - Ionita, Florean, Teixeira (Sapunaru '56) - Bus (Seto '37). Antrenor: Marius Sumudica.CFR Cluj: Minca - Tiago Lopes, Larie, Horj, Peteleu - Al. Paun (Nascimento '58), Gomelt, L. Rus - C. Deac, Roman (Sorsa '46), Omrani (Bud '76). Antrenor: Vasile Miriuta.Cartonase galbene: Lovin '30, Boubacar '62, Junior Morais '90+3 / Gomelt '37, Sorsa '46, Peteleu '71.Arbitri: Adrian Cojocaru - Vasile Marinescu, Bucsi Imre-Laszlo - Florin Miron.Observatori: Alexandru Deaconu, Imilian Serbanica.