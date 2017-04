Europa League, semifinale: Ajax vs Lyon, Celta Vigo vs Manchester United

Ajax Amsterdam (Olanda) vs Olympique Lyon (Franta)Celta Vigo (Spania) vs Manchester United (Anglia)Partidele tur se vor disputa la 4 mai, iar meciurile retur vor avea loc la 11 mai. Primele echipe extrase din urne vor juca prima mansa pe teren propriu.Finala Europa League va avea loc in data de 24 mai, pe Friends Arena din Solna (Suedia).Anul trecut, trofeul Europa League a fost adjudecat pentru a treia oara consecutiv de Sevilla , care a invins-o cu 3-1 pe Liverpool.Olympique Lyon a ajuns semifinalele Europa League dupa loviturile de la 11 metri in dauna echipei Besiktas. Campioana Turciei s-a impus cu 2-1 dupa primele 90 de minute si a trimis meciul in prelungiri, dupa ce in tur fusese invinsa cu acelasi scor. Nu s-a mai inscris niciun gol in timpul suplimentar, astfel ca a fost nevoie de opt serii de penaltiuri pentru a putea fi stabilita invingatoarea. Francezii au fost mai inspirati si s-au impus cu 7-6.Intalnirea dintre Schalke 04 si Ajax Amsterdam a fost cea mai dramatica din mansa secunda a sferturilor Europa League. Invinsi cu 0-2 in meciul tur, nemtii au castigat cu acelasi scor primele 90 de minute de pe "Veltins Arena" si au impins partida in prelungiri. Caligiuri a inscris golul sperantei pentru Schalke, insa "lancierii" au revenit incredibil si au marcat de doua ori in zece oameni, obtinand o calificare nesperata in semifinalele competitiei. Ajax a acces in semifinalele unei competitii europene dupa o pauza de 20 de ani.Celta Vigo s-a calificat in premiera in semifinalele unei competitii europene, dupa ce a trecut de Genk cu scorul general de 4-3. Formatia spaniola a fost singura care a transat calificarea in timpul regulamentar, remizand pe terenul lui Genk, scor 1-1, dupa ce se impusese cu 3-2 in tur.Manchester United s-a calificat cu emotii in careul de asi al competitiei, gratie victoriei cu 2-1 in fata belgienilor de la Anderlecht, dupa prelungiri. Dupa 1-1 in meciul tur, belgienii au avut o misiune grea pe "Old Trafford", insa au reusit sa le puna probleme englezilor si a fost nevoie de timp suplimentar pentru a se stabili castigatoarea. Rashford a inscris golul calificarii in minutul 107.