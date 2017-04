Champions League, semifinale: Real Madrid vs Atletico Madrid, Juventus vs AS Monaco

Real Madrid vs Atletico MadridJuventus vs AS MonacoTragerea la sorti de vineri a fost efectuata de galezul Ian Rush, fostul atacant al echipei FC Liverpool.Meciurile tur din semifinalele Champions League vor avea loc pe 2 si 3 mai, in timp ce returul este programat pe 9 si 10 mai.Finala competitiei va avea loc in Tara Galilor, la Cardiff, pe 3 iunie. Castigatoarea semifinalei dintre Juventus si AS Monaco va fi considerata organizatoare in ultimul act.Anul trecut, trofeul Ligii Campionilor a fost cucerit de Real Madrid , dupa o finala castigata la penaltiuri cu Atletico Madrid.Real Madrid a eliminat-o pe Bayern Munchen dupa un retur dramatic, in care castigatoarea s-a stabilit dupa prelungiri. Bavarezii au castigat cu 2-1 primele 90 de minute, scor cu care fusesera invinsi in tur. "Galacticii" au inscris insa de trei ori in timpul suplimentar si s-au calificat in semifinale. Intalnirea de pe "Santiago Bernabeu" a fost marcata de greselile de arbitraj comise de brigada maghiara condusa de Viktor Kassai.Atletico Madrid a ajuns in semifinale dupa ce a trecut cu 2-1 la general de Leicester City. Echipa pregatita de Diego Simeone s-a impus cu 1-0 in partida tur de pe " Vicente Calderon", iar mansa secunda s-a terminat la egalitate, scor 1-1.AS Monaco a ajuns in penultimul act al Champions League dupa o pauza de 13 ani. Monegascii au trecut cu 6-3 la general de Borussia Dortmund, care era considerata favorita inainte de startul dublei manse. In tur, AS Monaco s-a impus cu 3-2 pe "Signal Iduna Park", iar meciul retur s-a terminat 3-1 pentru francezi.Barcelona nu a mai reusit nicio remontada in sferturi, dupa ce in optimi a revenit de la 0-4 cu PSG si s-a impus cu 6-5 la general. Juventus a obtinut biletele pentru semifinale dupa victoria la scor de neprezentare din partida tur (scor 3-0). Confruntarea de pe Camp Nou s-a incheiat 0-0.