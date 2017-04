VIDEO Schalke - Ajax 3-2 (dupa prelungiri)/ Condusi cu 3-0, olandezii au obtinut calificarea in ultimele 10 minute ale partidei

Goretzka a deschis scorul pentru Schalke, in minutul 53, iar Burgstaller a majorat avantajul trei minute mai tarziu. In prelungiri, nemtii au inscris pentru 3-0, prin Caligiuri (101'), insa Viergever (111') si Younes (120') au intors soarta calificarii in favoarea olandezilor.Ajax a jucat in inferioritate numerica din minutul 80, dupa ce Joel Veltman a primit al doilea cartonas galben si a fost eliminat de Ovidiu Hategan.Tragerea la sorti a meciurilor din semifinalele Europa League are loc vineri, la Nyon.- Anderlecht 2-1 dupa prelungiri (1-1 in tur)Au marcat: Mkhitaryan '10, Rashford '107/ Hanni '32Besiktas -2-1 dupa prelungiri, 6-7 la loviturile de departajare (1-2 in tur)Au marcat: Talisca '27, '58 / Lacazette '34Genk -1-1 (2-3 in tur)Au marcat: Trossard '67 / Sisto '63.