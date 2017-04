VIDEO Besiktas - Lyon 2-1 (6-7 dupa 11 metri)/ Lyon, in semifinale dupa loteria penaltiurilor

Besiktas a deschis scorul in minutul 27, prin brazilianul Anderson Talisca. Francezii au egalat prin Alexandre Lacazette (34'), dar turcii au preluat din nou conducerea in minutul 58, marcator fiind acelasi Talisca.Nu au inscris de la 11 metri: Dusko Tosic si Matej Mitrovic (Besiktas) si Christophe Jallet (Lyon).In meciul de pe "Stade des Lumieres", perturbat de incidente , Olympique Lyon s-a impus cu 2-1.Tragerea la sorti a meciurilor din semifinalele Europa League are loc vineri, la Nyon.- Anderlecht 2-1 dupa prelungiri (1-1 in tur)Au marcat: Mkhitaryan '10, Rashford '107/ Hanni '32Schalke 04 -3-2 dupa prelungiri (0-2 in tur)Au marcat: Goretzka '53, Burgstaller '56, Caligiuri '101 / Viergever '111, Younes '120In minutul 80, de la Ajax a fost eliminat Veltman.Genk -1-1 (2-3 in tur)Au marcat: Trossard '67 / Sisto '63.