​VIDEO Manchester United - Anderlecht 2-1 (dupa prelungiri)/ Calificare cu emotii pentru echipa lui Jose Mourinho

Machester United a inceput in forta meciul si a deschis scorul in minutul 10, prin armeanul Mkhitaryan. Hanni a egalat pentru Anderlecht, in minutul 32.Echipa lui Jose Mourinho a dominat repriza a doua, insa nu a mai reusit sa inscrie. Rashford, Ibrahimovici si Pogba au ratat incredibil cateva ocazii, iar meciul a ajuns in prelungiri.Rashford a inscris in minutul 107 si a dus-o pe Manchester United in careul de asi al Europa League.Alexandru Chipciu a fost titular la oaspeti si a jucat pana in minutul 64, cand a fost inlocuit cu Massimo Bruno. In acelasi minut a intrat pe gazon Nicolae Stanciu, in locul lui Hanni.Tragerea la sorti a meciurilor din semifinalele Europa League are loc vineri, la Nyon.Besiktas -2-1 dupa prelungiri, 6-7 la loviturile de departajare (1-2 in tur)Au marcat: Talisca '27, '58 / Lacazette '34Schalke 04 -3-2 dupa prelungiri (0-2 in tur)Au marcat: Goretzka '53, Burgstaller '56, Caligiuri '101 / Viergever '111, Younes '120In minutul 80, de la Ajax a fost eliminat Veltman.Genk -1-1 (2-3 in tur)Au marcat: Trossard '67 / Sisto '63.