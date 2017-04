Europa League: Manchester United a eliminat echipa lui Chipciu si Stanciu, Anderlecht, in sferturile Ligii Europa. In semifinale au acces si Celta Vigo, Ol. Lyon si Ajax

Formatia Manchester United s-a calificat in semifinalele Ligii Europa dupa ce a invins, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 dupa prelungiri, echipa lui Alexandru Chipciu si Nicolae Stanciu, Anderlecht Bruxelles, in mansa secunda a sferturilor de finala ale competitiei. In tur, scorul a fost 1-1. In semifinale au acces si Olympique Lyon si Ajax Amsterdam, aceasta din urma dupa ce a inscris doua goluri in inferioritate numerica in confruntarea cu Schalke, scor 2-3, potrivit news.ro.

La Manchester, au marcat Mkhitaryan '10 si Rashford '107 pentru gazde, respectiv Hanni '32 pentru oaspeti.

Alexandru Chipciu a jucat pana in minutul 64, cand a fost schimbat cu Bruno, iar Nicolae Stanciu a intrat pe teren in minutul 64, in locul lui Hanni.

Olympique Lyon si Ajax Amsterdan s-au calificat dupa urmatoarele rezultate:

Besiktas - Olympique Lyon 2-1 dupa prelungiri, 6-7 la loviturile de departajare (1-2 in tur)

Au marcat: Talisca '27, '58 / Lacazette '34

Schalke 04 - Ajax Amsterdam 3-2 dupa prelungiri (0-2 in tur)

Au marcat: Goretzka '53, Burgstaller '56, Caligiuri '101 / Viergever '111, Younes '120

In minutul 80, de la Ajax a fost eliminat Veltman.

Joi s-a calificat in semifinalele Ligii Europa si Celta Vigo, dupa ce a remizat, scor 1-1, in returul cu Genk. In prima mansa, scorul a fost 3-2 pentru spanioli.

Tragerea la sorti a semifinalelor va avea loc vineri, de la ora 14.00, la Nyon.