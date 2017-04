Radamel Falcao, cel mai eficient marcator din istoria cupelor europene

Falcao, care a inscris 45 de goluri in 50 de meciuri in cupele europene, are o medie de 0,90 goluri pe meci si conduce in acest clasament in care au fost luati in calcul fotbalistii care au jucat cel putin 20 de partide in competiţiile continentale.Internationalul coumbian este urmat de Gerd Muller (Bayern Munchen), cu o medie de 0,87 goluri pe meci, de Stephane Guivarc'h (AJ Auxerre, Rennes, Newcstle United) si Ferenc Puskas (Honved Budapesta, Real Madrid), ambii cu o medie de 0,86 goluri pe meci, si de Lionel Messi (FC Barcelona) si Alfredo Di Stefano (Real Madrid), ambii cu o medie de 0,83 goluri pe meci.Portughezul Crisitano Ronaldo, care a devenit marti primul jucator care a inscris 100 de goluri in Liga Campionilor, are o medie de 0,72 de goluri pe meci in cupele europene.