Europa League: Joi vor fi stabilite semifinalistele - Programul disputelor si al televizarilor

* ora de start: 22:05Besiktas - Lyon (in tur 1-2)/ Dolcesport 2 directGenk - Celta Vigo (in tur 2-3)/ Dolcesport 4 directManchester United - Anderlecht (in tur 1-1)/ Dolcesport 1 directSchalke - Ajax (in tur 0-2)/ Dolcesport 3 directTragerea la sorti a partidelor din semifinale va avea loc vineri, la Nyon, de la ora 14:00 (ora Romaniei). Castigatoarea competitiei va obtine calificarea in grupele Champions League.