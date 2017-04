Liga Camionilor Fara miracole. Juventus si AS Monaco au trecut de FC Barcelona si Borussia Dortmund

Echipele Juventus Torino si AS Monaco s-au calificat, miercuri, in semifinalele Ligii Campionilor, dupa ce au trecut de formatiile FC Barcelona si Borussia Dortmund, in sferturile de finala ale competitiei, potrivit news.ro.Italienii de la Juventus Torino au remizat, in deplasare, scor 0-0, cu spaniolii de la FC Barcelona, dupa ce in mansa tur s-au impus cu 3-0.

Francezii de la AS Monaco au invins, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (2-0), pe germanii de la Borussia Dortmund, dupa ce castigasera si prima mansa, scor 3-2. Miercuri, golurile francezilor au fost marcate de Mbappe Lottin '3, Falcao '17 si Germain '81, in timp ce pentru nemti a inscris Reus, in minutul 48.

In semifinalele Ligii Campionilor au mai acces echipele spaniole Real Madrid (2-1 in tur si 4-2 dupa prelungiri in retur cu Bayern Munchen) si Atletico Madrid (1-0 in tur si 1-1 in retur cu Leicester City).

Tragerea la sorti a semifinalelor Ligii Campionilor va avea loc vineri, de la ora 13.00.