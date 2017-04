​FOTOGALERIE Deciziile lui Viktor Kassai, analizate in detaliu de Marca - Maghiarul a facut praf meciul Real Madrid vs Bayern Munchen

Penalti pentru Bayern - Marca: a fost penalti, Casemiro nu a atins mingea si a avut o interventie intarziata. Jucatorul Realului nu a primit cartonas galben, care ar fi fost al doilea.Casemiro intra dur la acelasi Robben, iar Kassai nu ii acorda al doilea cartonas galben. "Casemiro trebuia eliminat, nu merita sa incheie meciul pe teren" - Marca.com.Vidal primeste al doilea cartonas galben nejustificat, iar Bayern ramane in inferioritate numerica.Cristiano Ronaldo inscrie dintr-un off-side clarCristiano Ronaldo marcheaza al treilea gol tot dintr-o pozitie de off-sideAu aparut si postari comice dupa meciul de marti seara, acestea "dovedind" ca Ronaldo nu a fost in off-side la golurile doi si trei marcate de lusitan impotriva lui Bayern Munchen :)Dupa 90 de minute, a fost 2-1 pentru Bayern, intrandu-se in prelungiri (la Munchen, Realul a castigat cu acelasi scor, in mansa tur). Pentru Real Madrid au marcat Cristiano Ronaldo '76, '105, '110 si Marco Asensio '112, in timp ce pentru Bayern Munchen au inscris Robert Lewandowski '53 din penalti si Sergio Ramos '78 autogol.