VIDEO Metz - PSG 2-3/ Final dramatic de meci - Golul victoriei a venit in prelungiri

Parizienii aveau un avantaj linistitor la pauza, gratie golurilor lui Cavani (33') si Matuidi (36'). Situatia s-a complicat insa pe final de meci, cand Metz a restabilit egalitatea in urma reusitelor lui Jouffre si Cheick Diabate, din minutele 78 si 88. Golul victoriei pentru PSG a venit in minutul 90+3, dupa ce Matuidi a reusit "dubla".Cu cinci etape inainte de incheierea campionatului din Franta, AS Monaco si PSG se afla pe primele doua locuri, cu cate 77 de puncte, monegascii avand insa o partida mai putin disputata.1. AS Monaco 77 puncte (- un joc)2. PSG 773. Nice 734. Lyon 54 (- un joc)5. Bordeaux 526. Marseille 51 etc.