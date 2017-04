Carlo Ancelotti, dupa ce Viktor Kassai a favorizat-o clar pe Real Madrid: "In sferturile Champions League ar trebui sa avem un arbitru de calitate"

"Am jucat foarte bine si meritam mai mult. Sa castigi in fata Realului dupa 90 de minute nu este usor. Apoi, deciziile arbitrilor ne-au penalizat. Doua goluri marcate de Cristiano Ronaldo au fost din ofsaid, iar Vidal a primit rosu, asa ca nu am cum sa fiu multumit. In sferturile Ligii Campionilor ar trebui sa avem un arbitru de calitate. Azi au fost prea multe greseli. Nu spun ca ne-am fi calificat cu un alt arbitru, dar au fost prea multe greseli. Daca am vorbit cu arbitru? Nu! Doar i-am spus: Ai facut o treaba buna" -Dupa 90 de minute de joc, Bayern a trecut de Real Madrid cu 2-1, rezultat care a trimis disputa in prelungiri. "Albii" au marcat de trei ori, s-au impus cu 4-2 in cele din urma si s-au calificat in semifinalele competitiei.