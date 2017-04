​Champions League: Barcelona vs Juventus, meciul de gala al serii - Catalanii incearca din nou imposibilul

Intalniri directe: 8Victorii Juventus: 3Victorii Barcelona: 3Remize: 2Golaveraj: 10-102017, sferturi Champions League: Juventus - Barcelona 3-02015, finala Champions League: Juventus - Barcelona 1-32003, sferturi Champions League: Barcelona - Juventus 1-2 (dupa prelungiri), Juventus - Barcelona 1-1Jucatorii lui Massimiliano Allegri au avut o evolutie de exceptie in partida de la Torino, asigurandu-si un avantaj urias in drumul catre careul de asi al Champions League. Paulo Dybala a reusit o "doppietta" in doar 22 de minute, iar Giorgio Chiellini a stabilit scorul final.In ultimele cinci partide, Barcelona a inregistrat trei victorii si doua infrangeri (0-2 cu Malaga, in La Liga si 0-3 cu Juventus). Catalanii au castigat la limita ultimul meci din campionat, scor 3-2 cu Real Sociedad, rezultat in urma caruia a revenit la trei puncte in urma liderului Real Madrid (galactii au insa si o restanta).De partea cealalta, "Batrana Doamna" a bifat trei victorii, o remiza (1-1 cu Napoli, in Serie A) si o infragere (2-3 cu Napoli, in Cupa Italiei) in ultimele cinci confruntari. Cu sase etape inainte de incheierea campionatului din Italia, Juventus este lider, la o distanta de opt puncte fata de AS Roma (locul doi).Echipa pregatita de Luis Enrique spera la o noua minune, dupa revenirea de senzatie cu PSG de la 0-4, din optimile competitiei. Catalanii s-au impus cu 6-5 la general, devenind prima echipa din istoria cupelor europene care a reusit sa se califice dupa ce a pierdut mansa tur cu 0-4.Barcelona: Rafinha, Aleix Vidal (accidentati)Juventus: Pjaca (accidentat)Ter Stegen; Mascherano, Piqué, Umtiti; Rakitić, Busquets, Iniesta, Sergi Roberto; Messi, Luis Suárez, Neymar. Antrenor: Luis Enrique.Buffon; Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanić, Khedira; Cuadrado, Dybala, Mandžukić; Higuaín. Antrenor: Massimiliano Allegri.Björn Kuipers (central), Sander van Roekel, Erwin Zeinstra (asistenti) - toti din Olanda.Partida retur porneste de la scorul de 3-2 pentru monegasci, dupa golurile marcate de Kylian Mbappe (o dubla) si Sven Bender (autogol), respectiv Ousmane Dembele si Shinji Kagawa pentru nemti.AS Monaco vine dupa o serie de patru victorii consecutive in toate competitiile, ultimul meci pierdut de trupa lui Leonardo Jardim fiind in finala Cupei Ligii Frantei, scor 1-4 cu PSG.Cu cinci etape inainte de finalul campionatului din Franta, AS Monaco se afla pe prima pozitie, la egalitate de puncte cu PSG, insa monegascii au si o partida mai putin disputata.Pe teren propriu, Monaco are o serie de 11 victorii consecutive in toate competitiile.In ultimele cinci partide, Dortmund are doua victorii, o remiza (1-1 cu Schalke) si doua infrangeri (1-4 cu Bayern Munchen si 2-3 cu AS Monaco).Aflata pe pozitia a patra in Bundesliga, echipa lui Thomas Tuchel s-a impus in ultima etapa (scor 3-1 cu Frankfurt) si continua astfel lupta cu Hoffenheim pentru locul trei, cel care va duce direct in grupele editiei viitoare a Ligii Campionilor.In deplasare, "galben-negrii" s-au impus doar o singura data in ultimele patru dispute. Victoria a fost insa obtinuta in fata lui Sportfreunde Lotte (liga a treia), in Cupa Germaniei.AS Monaco: Fabinho (suspendat), Sidibé, Boschilia, Carrillo (accidentati)Borussia Dortmund: Bartra, Götze, Schürrle (accidentati)Subašić; Touré, Glik, Jemerson, Mendy; Bernardo Silva, Bakayoko, Moutinho, Lemar; Falcao, Mbappé.Antrenor: Leonardo Jardim.Bürki; Piszczek, Papastathopoulos, Bender, Schmelzer; Weigl; Dembélé, Castro, Reus, Guerreiro; Aubameyang. Antrenor: Thomas Tuchel.Damir Skomina (central), Jure Praprotnik, Robert Vukan (asistenti) - toti din Slovenia.