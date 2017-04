Liga Campionilor: Real Madrid a invins Bayern Munchen, scor 4-2 dupa prelungiri. Eliminare gratuita la nemti, hattrick Ronaldo

Echipa spaniola Real Madrid, detinatoarea trofeului, s-a calificat in semifinalele Ligii Campionilor, dupa ce a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 4-2 dupa prelungiri, formatia germana Bayern Munchen, in mansa secunda a sferturilor de finala ale competitiei, potrivit news.ro.Nemtii au condus cu 2-1 la finalul celor 90 de min, dar Arturo Vidal a fost eliminat eronat, iar madrilenii au mai marcat de 3 ori in prelungiri, Cristiano Ronaldo reusind un hattrick.

Marti, pentru Real Madrid au marcat Cristiano Ronaldo '76, '105, '110 si Marco Asensio '112, in timp ce pentru Bayern Munchen au inscris Robert Lewandowski '53 din penalti si Sergio Ramos '78 autogol.

Bayern Munchen a jucat in inferioritate numerica din minutul 84, dupa eliminarea lui Arturo Vidal.

In semifinalele Ligii Campionilor s-a mai calificat echipa spaniola Atletico Madrid care a trecut de formatia engleza Leicester City, dupa 1-0 pe teren propriu si 1-1 in deplasare.

Ultimele doua sferturi de finala ale Ligii Campionilor se vor disputa miercuri, de la ora 21.45, dupa urmatorul program: FC Barcelona (Spania) - Juventus Torino (Italia), in tur 0-3, si AS Monaco (Franta) - Borussia Dortmund (Germania), in tur 3-2.

Tragerea la sorti a semifinalelor Ligii Campionilor va avea loc vineri, de la ora 13.00.