​Champions League: Real Madrid vs Bayern Munchen - Returul de foc de pe "Santiago Bernabeu"

In partida de pe "Allianz Arena", Real Madrid s-a impus cu 2-1. Arthuro Vidal a deschis scorul pentru campioana Germaniei, iar dubla lui Cristiano Ronaldo a stabilit castigatoarea.De 23 de ori s-au mai intalnit Bayern si Real pana in prezent. Nemtii s-au impus in 11 partide, spaniolii au castigat 10 dintre confruntari, iar doua meciuri s-au incheiat la egalitate. Golaveraj: 34-33 pentru Bayern.Real Madrid este neinvinsa in ultimele cinci meciuri: 4 victorii si o remiza (1-1 cu Atletico Madrid). In ultimele cinci partide, Bayern a bifat doua victorii, doua infrangeri (0-1 cu Hoffenheim, 1-2 cu Real Madrid) si o remiza (0-0 cu Leverkusen)."Albii" traverseaza o perioada foarte buna in campionat, cu 10 puncte obtinute in ultimele 4 meciuri. Dupa 31 de etape disputate in La Liga, Realul este lider, cu 75 de puncte. De cealalta parte, Bayern a reusit doar 7 puncte in ultimele patru confruntari din campionat. Bavarezii vin dupa o remiza alba pe terenul lui Leverkusen. De asemenea, Bayern se afla pe prima pozitie in Bundesliga, avand 69 de puncte, dupa 29 de etape.Real Madrid: Pepe, Varane , Bale (accidentati)Bayern Munchen: Javi Martínez (suspendat)Navas; Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modrić; Isco, Benzema, Ronaldo. Antrenor: Zinedine Zidane.Neuer; Lahm, Alonso, Alaba, Bernat; Vidal, Thiago; Robben, Ribéry; Lewandowski, Müller. Antrenor: Carlo Ancelotti.Viktor Kassai (central), György Ring, Vencel Tóth (asistenti) - toti din Ungaria.Atletico Madrid a castigat la limita partida de pe stadionul ''Vicente Calderon'', scor 1-0. Antoine Griezmann a inscris unicul gol al meciului, dupa o lovitura de la 11 metri.Cele doua formatii s-au intalnit de cinci ori pana acum: ibericii s-au impus de patru ori, iar o partida s-a terminat la egalitate. Golaveraj: 8-2.In ultimele cinci partide, Leicester a inregistrat doua victorii, doua infrangeri (2-4 cu Everton, in Premier League si 0-1 cu Atletico Madrid) si o remiza (2-2 cu Crystal Palace, in Premier League). Atletico a bifat patru victorii si o remiza (1-1 cu Real Madrid, in La Liga) in ultimele cinci dispute."Vulpile"se afla pe o panta descendenta in campionat, reusind un singur punct in ultimele doua partide. Dupa 32 de etape disputate in Premier League, Leicester se gaseste pe locul 12, cu 37 de puncte.De partea cealalta, Atletico Madrid ocupa pozitia a treia in La Liga, formatia pregatita de Diego Simeone avand un total de 65 de puncte. In ultimele patru etape din campionatul spaniol, Atletico a acumulat 10 puncte.Leicester: Huth (suspendat), Mendy, Wague (accidentati)Atletico Madrid: Vrsjalko, Augusto Fernández (accidentati)Schmeichel; Simpson, Morgan, Benalouane, Fuchs; Mahrez, Ndidi, Drinkwater, Albrighton; Okazaki; Vardy. Antrenor: Craig Shakespeare.Oblak; Juanfran, Savić, Godín, Filipe Luís; Carrasco, Saúl, Gabi, Koke; Griezmann, Gameiro. Antrenor: Diego Simeone.Gianluca Rocchi (central), Elenito Di Liberatore si Mauro Tonolini (aistenti) - toti din Italia.