Echipa Brighton si-a asigurat promovarea in Premier League dupa 34 de ani, dupa ce a invins Wigan, scor 2-1, iar Huddersfield a remizat cu Derby, informeaza BBC.Brighton nu mai poate pierde unul din primele doua locuri in Championship, sinonime cu promovarea in Premier League. Echipa nu a mai jucat in prima liga engleza din 1983, citeaza news.ro.