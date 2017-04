Mircea Rednic si Ladislau Boloni, printre numele vehiculate pentru a prelua Standard Liege

Tehnicienii Mircea Rednic si Ladislau Boloni se afla printre antrenorii care ar putea prelua echipa Standard Liege, dupa demiterea lui Aleksandar Jankovici, anunta presa belgiana. citata de news.ro.



Boloni a castigat titlul de campion cu Standard in 2008/2009, iar Rednic, in prezent la Mouscron, a pregatit echipa in perioada 2012/2013.

Alte nume vehiculate sunt Franky Vercateuren, Sergio Conceicao si Peter Maes.

Aleksandar Jankovici, in varsta de 44 de ani, antrenorul lui Razvan Marin la Standard Liege, a fost demis luni.

Dupa ce a incheiat pe locul 9 in sezonul regulat, Standard este in prezent pe locul cinci in grupa A a play-off-ului, cu doua puncte.

Interimatul la Standard va fi asigurat de Jose Jeunechamps, in varsta de 49 de ani, care a colaborat si cu Ladislau Boloni.