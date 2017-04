FCSB a remizat cu CFR Cluj, scor 0-0, in play-off-ul Ligii I si are un avans de trei puncte in clasament, potrivit news.roFormatia FCSB a remizat, luni, in deplasare, cu CFR Cluj, scor 0-0, in etapa a treia a play-off-ului Ligii I si are un avans de trei puncte in clasamentCFR Cluj: Minca - T. Lopes, Larie, Horj, Camora - Gomelt, Deac - Sorsa (Nascimento '69), Omrani, Paun (Roman '80) - Bud (Nouvier '61). Antrenor: Vasile MiriutaFCSB: Nita - Pleasca, Balasa, Moke, Momcilovic - Pintilii, Ov. Popescu - Boldrin, Tanase (Jakolis '85), De Amorim (Enache '46) - Alibec (Gnohere '61). Antrenor: Laurentiu Reghecampf