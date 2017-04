VIDEO Spartak Moscova - Zenit 2-1/ Echipa lui Mircea Lucescu a iesit din lupta pentru titlu

Promes a deschis scorul in minutul 22 pentru liderul Rusiei, iar Dzyuba a egalat in minutul 66. Samedov a stabilit castigatoarea cu 10 minute inainte de final.Cu sapte etape inainte de incheierea seonului, Spartak s-a distantat la 10 puncte fata de CSKA Moscova si la 11 fata de Zenit.1. Spartak Moscova 54 puncte2. CSKA Moscova 443. Zenit St Petersburg 434. FC Krasnodar 38 etc.