Liga 1, play-off: Dinamo - Viitorul 2-1/ Dubla reusita de Hanca

Sergiu Hanca a inscris ambele goluri ale "cainilor" (68, 74), in timp ce pentru Viitorul a punctat George Tucudean (77), fost jucator al echipei Dinamo.In minutul 71, Morar a trimis mingea in poarta aparata de Cerniauskas, insa golul a fost anulat pentru ofsaid.Dinamo a reusit a treia victorie consecutiva in play-off si a bifat primul succes in meciurile de pe teren propriu cu Viitorul. In ultimele trei etape jucate, echipa lui Gica Hagi are o remiza si doua infrangeri.Dinamo: Cerniauskas - Romera Navarro, Nedelcearu, Dielna, St. Filip - Mahlangu, D. Nistor - Hanca (Marici '90), Rivaldinho, Palici (Busuladzici '63) - Nemec (Bawab '75). Antrenor: Cosmin ContraFC Viitorul: Rimniceanu - S. Radoi, Tiru, Boli, Cr. Ganea - N. Rosu, Nedelcu (Dumitrescu '42), Casap (Coman '61) - A. Chitu, Morar (Tucudean '71), Purece. Antrenor: Gheorghe HagiCartonase galbene: Nedelcearu '46, Romera Navarro '84, Busuladzici '88 / Tucudean '81Arbitri: Horatiu Fesnic - Vasile Marinescu, Alexandru Cerei - Andrei ChivuleteObservatori: Catalin Popa, Irina Mirt.Partida dintre CFR CLuj si FCSB se va disputa luni, de la ora 20:30.