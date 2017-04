Presa - Explozibilul folosit in atacul de la Dortmund ar putea proveni de la armata germana

"Explozibilul din bombe, care erau pline de stifturi metalice, ar putea sa fi provenit din stocurile armatei germane, dar inca se verifica", scrie publicatia Welt am Sonntag, citand o sursa implicata in ancheta.Sursa a mentionat ca a fost solicitat un specialist pentru detonarea bombelor, dar acesta nu este usor de gasit.Purtatorul de cuvant al Parchetului Federal nu a comentat aceasta informatie.Welt am Sonntag noteaza ca politia s-a temut si de alte atacuri dupa cel de marti, deoarece intr-un document trimis sediului central se arata ca meciurile, concertele rock si evenimentele culturale sunt vizate. Astfel, s-a dorit ca fortele de ordine sa fie mai numeroase si sa se utilizeze caini pentru depistarea de explozibil.Joachim Herrmann, ministrul de interne al landrului Bavaria, a afirmat ca se intentioneaza utilizarea de supraveghere video in locuri publice, iar Joachim Thomas, presedintele asociatiei operatorilor din stadioane, a precizat ca pe viitor se va utiliza scanarea intregului corp la intrarea in arene.Adjunctul presedintelui sindicatului politistilor, Arnold Plickert, a afirmat ca fortele de ordine sunt suprasolicitate si nu au destui oameni pentru a proteja echipele la hoteluri, astfel ca acest lucru trebuie asigurat de conducerea cluburilor respective.Marti seara, trei incarcaturi explozive au fost detonate in apropierea autocarului echipei Borussia Dortmund, la scurt timp dupa ce autobuzul a parasit hotelul unde a fost cazata formatia. Autobuzul a plecat de la hotel indreptandu-se catre stadionul aflat la zece kilometri distanta si, in scurt timp, "trei incarcaturi explozive au fost detonate", a precizat un purtator de cuvânt al politiei, Gunnar Wortmann.Geamurile autocarului au fost sparte, iar fotbalistul Marc Bartra a fost ranit. Bartra a fost transportat la spital cu rani la mana si a fost operat cu succes la brat, in noaptea de marti spre miercuri.