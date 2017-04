​VIDEO Inter - AC Milan 2-2/ Condusi cu 2-0, oaspetii au egalat la ultima faza

Derby della Madonnina ne-a oferit sambata un episod special, unul in care am avut de toate. Au fost doua reprize cu istoria lor: in prima, Milanul a avut multe ocazii, a fost in momente bune la comanda partidei, dar s-a intrat la cabine cu 2-0 pentru Inter, din doua faze mai rasarite ale gazdelor.Desi a incercat, Milanul nu a mai putut "livra" ocazii importante in al doilea mitan (cu exceptia unui sut al lui Deulofeu respins de Handanovic). Cu toate acestea, oaspetii au egalat miraculos, golul remizei venind in minutul 97...Au inscris Candreva '36 si Icardi '44 pentru Inter, respectiv Romagnoli '83 si Zapata '90+7 pentru Milan.