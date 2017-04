Incepe o noua era la AC Milan: Li Yonghong a fost numit presedintele clubului

''Astazi e o zi importanta. Am deschis un nou capitol in istoria legendara a Milanului, a declarat presedintele Li Yonghong, in prima sa conferinta la clubul lombard.Avem o mare responsabilitate catre toti fanii si vrem sa le implinim asteptarile. Milan e unul dintre cele mai bune cluburi din lume, cu 118 ani de istorie glorioasa. In ultimii 30 de ani, clubul a obtinut succese de neuitat. Toate aceste succese si toate starurile care au jucat aici ii determina pe fani sa astepte revenirea clubului in varful Europei. Obiectivul nostru pentru viitor si pentru fanii din toata lumea este sa iubeasca si mai mult AC Milan'',Clubul de fotbal AC Milan a fost vandut oficial joi unui grup de investitori chinezi, Rossoneri Sport Investment Lux, pentru 740 de milioane de euro.Tranzactia a fost finalizata cu doua zile inainte de Derby della Madonnina, AC Milan urmand sa o intalneasca pe Internazionale Milano, sambata, de la ora 13:30.Silvio Berlusconi a preluat-o pe AC Milan in 1986. In trei decenii in care Berlusconi a fost patronul Milanului, clubul italian a castigat 29 de trofee: cinci Champions League, cinci Supercupe ale Europei, doua Cupe Intercontinentale, Mondialul cluburilor, opt titluri in Serie A, o Cupa a Italiei si sapte Supercupe ale Italiei.AC Milan ocupa locul sase in Serie A, cu 57 de puncte. Rossonerii nu traveseaza cea mai buna perioada din istorie, gruparea de pe "San Siro" ratand prezenta in cupele europene in ultimele trei sezoane. A incheiat pe locul 8, 10 si 7 in ultimele stagiuni din Serie A.Milan are in plamares 18 titluri in Italia, cinci Cupe ale Italiei, sapte Supercupe ale Italiei, sapte trofee Champions League, doua ale Cupei Cupelor, cinci ale Supercupei Europei, trei ale Cupei Intercontinentale si unul al Cupei Mondiale a cluburilor.