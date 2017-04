VIDEO Europa League: Anderlecht - Manchester United 1-1/ Belgienii au egalat pe final de meci

Mkhitaryan a deschis scorul pentru Manchester United, in minutul 37, in timp ce Dendoncker a restabilit egalitatea in minutul 86.Nicolae Stanciu a fost titular la Anderlecht si a evoluat pana in minutul 65, cand a fost inlocuit cu Hanni, iar Alexandru Chipciu a fost introdus in minutul 58 in locul lui Bruno.Returul este programat la 20 aprilie, pe Old Trafford.A marcat: Davy Klaassen 23 - penalty, 52.Au marcat: Leander Dendoncker 86'/ Henrikh Mlhitaryan 37'.Au marcat: Pione Sisto 15', Iago Aspas 18', John Guidetti 38'/ Jean-Paul Boetius 10, Thomas Buffel 67.Au marcat: Corentin Tolisso 83', Jeremy Morel 85'/ Ryan Babel 15'.Partidele retur vor avea loc pe 20 aprilie.