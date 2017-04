Momente incredibile la Lyon, acolo unde Olympique trebuia sa dispute mansa tur din sferturile Europa League impotriva turcilor de la Besiktas.Dupa ce in ultimele ore fanii turci au creat probleme pe strazile din Lyon, acestia au produs scandal si in stadion. Conform presei din strainatate, fanii turci i-au provocat pe cei francezi, ultimii fiind nevoiti sa invadeze gazonul pentru a scapa de furia de nestavilit a fanaticilor turci, prezenti in numar considerabil la Lyon, potrivit gsp.ro.