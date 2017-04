OFICIAL: AC Milan, vandut chinezilor pentru suma de 740 de milioane de euro

Intr-un comunicat comun, Fininvest si Rossoneri Sport Investment Lux au precizat ca "termenii acordului sunt identici cu cei care au fost expusi in august si care prevedeau o evaluare a valorii lui AC Milan la 740 de milioane de euro, inclusiv indatorarea clubului, adica 220 de milioane de euro la data de 30 iunie 2016".Omul de afaceri chinez Li Yonghong ar urma sa fie numit vineri presedintele lui Milan.Silvio Berlusconi a preluat-o pe AC Milan in 1986. In trei decenii in care Berlusconi a fost patronul Milanului, clubul italian a castigat 29 de trofee: cinci Champions League, cinci Supercupe ale Europei, doua Cupe Intercontinentale, Mondialul cluburilor, opt titluri in Serie A, o Cupa a Italiei si sapte Supercupe ale Italiei.Tranzactia a fost finalizata cu doua zile inainte de Derby della Madonnina, AC Milan urmand sa o intalneasca pe Internazionale Milano, sambata, de la ora 13:30.AC Milan ocupa locul sase in Serie A, cu 57 de puncte. Rossonerii nu traveseaza cea mai buna perioada din istorie, gruparea de pe "San Siro" ratand prezenta in cupele europene in ultimele trei sezoane. A incheiat pe locul 8, 10 si 7 in ultimele stagiuni din Serie A.