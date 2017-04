Paulo Dybala si-a prelungit contractul cu Juventus pana in 2022

In varsta de 23 de ani, Paulo Dybala a semnat un contract pentru cinci sezoane, pana la 30 iunie 2022.Potrivit Gazetta dello Sport, atacantul va incasa un salariu de aproximativ 7,5 milioane de euro pe sezon, acceasi suma pe care o primeste si conationalul sau Gonzalo Higuain, cel mai bine platit jucator din echipa lui Masimilliano Allegri.Dybala a sosit la Juventus in vara lui 2015 de la Palermo."Batrana Doamna" a platit 28 de milioane de euro pentru transferul argentinianului, la care se adauga bonusuri de inca 8 milioane de euro. Dybala a bifat 82 de aparatii in tricoul clubului piemontez, reusind 39 de goluri si 16 pase decisive.In acest sezon, cel poreclit "La Joya" a jucat in 36 de partide pentru bianconeri, a inscris 16 goluri si a pasat decisiv de 8 ori.Paulo Dybala a avut o evolutie impresionanta in ultimul meci al lui Juventus, reusind o dubla in victoria cu 3-0 contra Barcelonei , in prima mansa a sferturilor Champions League. Returul va avea loc la 19 aprilie, pe "Camp Nou" din Barcelona.