Europa League: Anderlecht vs Manchester United, capul de afis din sferturile de finala

Anderlecht traverseaza o perioada foarte buna, avand patru victorii si un un rezultat de egalitate in ultimele cinci dispute, perioada in care a primit un singur gol. In ultimele cinci partide, "diavolii" au bifat trei victorii si doua remize.Anderlecht e lider in Belgia, cu 35 de puncte, iar Manchester United ocupa locul cinci in Premier League. Echipa antrenata de Rene Weiler vine dupa remiza alba cu Gent, in timp ce englezii au trecut cu 3-0 de Sunderland.Ambele echipe au terminat pe locul doi in grupele Europa League in acest sezon. Belgienii au trecut apoi de Zenit St. Petersburg si de APOEL Nicosia, in timp ce formatia lui Jose Mourinho le-a eliminat pe St. Etienne si FC Rostov.Anderlecht si Manchester United s-au confruntat de sase ori pana acum, insa ultima intalnire a avut loc in urma cu 17 ani, in grupele Champions League (Manchester United - Anderlecht 5-1, Anderlecht - Manchester United 2-1). De-a lungul timpului, Manchester a inregistrat patru victorii, in timp ce belgienii au castigat doua dintre meciuri. Golaveraj: 22-6 pentru englezi.Anderlecht: Boeckx - Appiah, Mbodji, Spajic, Obradovic - Chipciu, Stanciu, Dendoncker, Tielemans, Hanni - Teodorczyk. Antrenor: Rene Weiler.Manchester United: Romero - Darmian, Bailly, Blind, Shaw - Fellaini, Herrera, Pogba - Mkhitaryan, Ibrahimovic, Martial. Antrenor: Jose Mourinho.Anderlecht: Andy Najar (accidentat)Manchester United: De Gea, Rooney, Mata, Young, Smalling, Jones (accidentati)Felix Brych (central), Mark Borsch, Stefan Lupp (asistenti) - toti din GermaniaToate partidele vor incepe de la ora 22:05.Anderlecht - Manchester United (Dolce Sport 1, Pro tv)Ajax - Schalke (Dolce Sport 2)Lyon - Besiktas (Dolce Sport 3)Celta Vigo - Genk (Dolce Sport 4)