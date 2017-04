VIDEO Bayern Munchen - Real Madrid 1-2/ Seara magica a lui Cristiano Ronaldo

Arthuro Vidal a marcat pentru campioana Germaniei, in minutul 25, in timp ce Cristiano Ronaldo a punctat in minutele 47 si 77.Ronaldo a ajuns la 100 de goluri marcate in competitiile europene, 97 dintre acestea fiind reusite in Champions League. Portughezul devine astfel primul jucator din istorie care depaseste borna celor 100 de goluri marcate in cupele europene.In minutul 45, arbitrul italian Nicola Rizzoli a aratat punctul cu var, pentru un hent a lui Carvajal. Reluarile au aratat insa ca spaniolul a blocat mingea cu umarul si nu cu mana. Vidal a ratat lovitura de 11 metri, executand puternic, mult peste poarta.In minutul 61, Javi Martinez (Bayern Munchen) a primit cel de-al doilea cartonas galben intr-un interval de doar 3 minute si a fost eliminat. Sergio Ramos a marcat in prelungirile partidei, insa reusita sa a fost anulata corect pentru ofsaid.Returul va avea loc la Madrid, pe 18 aprilie.